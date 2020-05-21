Полиция спасла извращенца от вымогателя

В Токио «охотник на извращенцев» вымогал деньги у мужчины, который тайком заглянул под юбку прохожей. Его жертву спасло вмешательство полиции, сообщает издание SoraNews24.

30-летний Даисукэ Нохара заметил на железнодорожной станции «Икэбуру» мужчину, который при помощи мобильного телефона заглядывал под юбку поднимавшейся по лестнице женщины. Он подошел к нему, сообщил, что все видел, и отвел в соседний парк.

В парке Нохара достал мобильный телефон, сделал звонок и после недолгого разговора сказал мужчине, что общался с обиженной женщиной. «За такое штрафуют на миллион йен (около 660 тысяч рублей), но она говорит, что за примерно такую же сумму готова проигнорировать инцидент», — заявил он.

Мужчина согласился заплатить, однако сделке помешал полицейский. Нохару арестовали, его подозревают в мошенничестве. Следствие выяснило, что в действительности он звонил сообщнику и не планировал отдавать деньги пострадавшей.

В полиции не исключают, что Нохара замешан в двух аналогичных преступлениях, которые произошли в том же районе этой весной. В обоих случаях злоумышленник вымогал деньги у мужчин, пытавшихся заглядывать под юбки.

В феврале сообщалось, что злоумышленник из американского города Апопка нападал на женщин, заглядывал под юбки и лизал черепаху. При последнем аресте он объяснил, что таким образом он щекочет себе нервы и пытается заполнить пустоту в отношениях с женщинами.

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