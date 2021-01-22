VIP-охранник Росгвардии уволился и устроил групповое изнасилование проститутки

В Приволжском районном суде Казани (Татарстан) прокурор запросил по девять лет лишения свободы двум местным жителям за групповое изнасилование секс-работницы и грабеж. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале.

Один из обвиняемых Тимербулат Шагимуллин — бывший сотрудник Росгвардии, который обеспечивал охрану высших должностных лиц. Он уволился со службы, а через три дня совершил преступление с другом Ниязом Хисматовым. По словам потерпевшей, 12 октября 2019 года в ее квартиру, где она оказывала секс-услуги, пришли обвиняемые. Они предложили ей свое покровительство и потребовали 20 тысяч рублей. Она им отказала, но ей стали угрожать избиением. Проститутка перевела вымогателям деньги, после чего они насиловали ее несколько часов, а потом ушли, посмеявшись.

VIP-охраннику и его сообщнику вменяется изнасилование, вымогательство, кража и грабеж. Шагимуллин не признал вину, Хисматов частично сознался в содеянном.