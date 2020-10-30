Сотрудники ФСБ задержали командира взвода Росгвардии с наркотиками

Сотрудники ФСБ задержали командира взвода управления вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области после того, как у него в гараже нашли наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 22 октября в Омске двое сотрудников вневедомственной охраны получили взятку в 25 тысяч рублей от мужчины, заподозренного в незаконном приобретении наркотиков. Силовики пообещали не привлекать его к уголовной ответственности и скрыть преступление. После получения денег гвардейцев задержали в результате совместной операции спецслужб и собственной безопасности Росгвардии.

Позже в ходе обыска у начальника задержанных — командира взвода в его гараже было обнаружено несколько свертков с наркотическими средствами общей массой 70 граммов, которые ранее, по мнению следствия, были изъяты сотрудниками Росгвардии у граждан, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

Командир взвода помещен под домашний арест, его подчиненные заключены под стражу. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ устанавливают всех членов организованной группы.