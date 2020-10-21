Бывший замглавы Росгвардии задержан в Москве

Бывший заместитель директора Росгвардии, генерал-лейтенант Сергей Милейко задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В отношении Милейко возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество")», — указал источник.

Он сообщил, что следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении Милейко меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», по данным следствия, жена Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская. Помещение сначала оформили на пожилую родственницу генерала, а затем перепродали за 980 тысяч рублей его жене. При этом следствие оценило стоимость помещения в 21 миллион рублей.

Также указывается, что документы оформлял начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин. Как сообщает издание, он уже признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве и дал показания на Милейко. Кроме того, бывшего замглавы Росгвардии проверяют на причастность к мошенничеству с контрактами на поставку формы в ведомство.

В июле 2019-го из Росгвардии были уволены три генерал-лейтенанта, в том числе Милейко. Тогда в отношении Милейко проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение о его увольнении.