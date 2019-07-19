В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ

Из Росгвардии уволены три генерал-лейтенанта. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, отправлены в отставку и уволены с военной службы заместители директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и генерал-лейтенант Валерий Дугинов, директор департамента строительства службы.

Кроме того, снят с должности еще один генерал-лейтенант — Виктор Мацюк, являвшийся начальником главного управления кадров Росгвардии. На его должность назначен генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш — бывший начальник договорно-правового управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Кроме того, ожидается отставка первого заместителя директора Росгвардии — главкома войск национальной гвардии генерал-полковника Сергея Меликова — он подал рапорт еще в конце июня.

Между тем 12 июня 2019 года указом президента России Владимира Путина в Росгвардию на должность статс-секретаря — заместителя директора службы был назначен Олег Плохой, с 1986-го по 1999 год служивший в органах КГБ-ФСБ, а затем 18 лет — в администрации президента. С 1997 года он был статс-секретарем — первым заместителем министра юстиции России.

По данным «Коммерсанта», назначения выходцев из ФСБ связаны с желанием навести порядок в кадрах службы и в тыловых делах. Именно поэтому вместо профессиональных военных внутренних войск, последовательно прошедших по всем ступенькам службы, назначены офицеры КГБ-ФСБ, пусть даже и имеющие звания «гражданских генералов».

При этом сам директор службы, генерал армии Виктор Золотов, также проходил службу в КГБ СССР и ФСБ России, и только став генерал-лейтенантом, был назначен в МВД на должность главнокомандующего внутренними войсками. Именно под его руководством все боевые подразделения полиции были выделены в отдельную структуру, которую он и возглавил.

По данным источников «Ленты.ру», новые назначения согласованы с директором, и он против них не возражал. Официальных комментариев от Росгвардии пока не поступало.

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