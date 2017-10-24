Бойцов ОМОН и СОБР из-за нехватки денег сделают военными через год

Сроки перевода на военную службу сотрудников ОМОН, СОБР и авиационных подразделений Росгвардии могут быть перенесены из-за отсутствия финансирования. Об этом во вторник, 24 октября, со ссылкой на первого замдиректора ведомства генерал-полковника Сергея Меликова сообщает РИА Новости.

Перевод на военную службу позволит сотрудникам получать льготы (например, военная ипотека), и сохранить свои текущие звания в случае военного конфликта (в военное время при призыве полицейские и прочие специальные звания не учитываются).

«Возможно, с теми глобальными мероприятиями, которые будут проводиться в 2018 году, сроки перевода сотрудников ОМОН, СОБР и авиационных подразделений будут перенесены на вторую половину 2018-2019 годы. Но это связано только с тем, что мы финансирования не видим на эти задачи», — сказал Меликов.

По утвержденным Советом безопасности планам, перевод этих подразделений на военную службу должен пройти до конца 2018 года, указал генерал. По его словам, в ближайшее время должно состояться совещание по этому вопросу.

13 октября стало известно, что следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») после поставки в Росгвардию некачественных пайков на 110 миллионов рублей.