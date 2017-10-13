Поставки испорченных консервов в Росгвардию привели к уголовному делу

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») после поставки в Росгвардию некачественных пайков на 110 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 13 октября, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

По словам собеседника агентства, дело было возбуждено после доследственной проверки. Санкция статьи 159 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.

28 июля стало известно, что главная военная прокуратура (ГВП) обнаружила некачественные консервы в пайках, поставленных Росгвардии.

«Некоторые консервы из пайков содержали некачественные и непригодные к употреблению продукты. Действия поставщика содержат признаки мошенничества в особо крупном размере», — говорилось в сообщении ведомства.

Прокуроры установили, что в 2015 году МВД заключило контракт на поставку в свои подразделения индивидуальных рационов питания на сумму 620,5 миллиона рублей. Поставщиком выступила коммерческая организация — «Оборонпродкомплект», которая укомплектовала пайки продукцией «Барышского мясокомбината». В ГВП отмечали, что эти организации не имеют отношения ни к Минобороны России, ни к какому-либо другому силовому ведомству.

Прокуроры уведомили руководство МВД и Росгвардии о необходимости незамедлительно изъять некачественную продукцию и возместить ущерб. Также были приняты меры по взысканию с недобросовестного поставщика причиненных убытков.