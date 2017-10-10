В Красноярске сутенер ранил росгвардейца при задержании

В Красноярске боец Росгвардии получил ранение при задержании подозреваемых в организации занятия проституцией. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Сегодня ночью на проспекте Металлургов краевого центра в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили местонахождение подозреваемых, и при попытке задержать их двое мужчин попытались скрыться с места происшествия на автомобиле Toyota», — говорится в сообщении.

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Как отметили в региональном управлении МВД, один из подозреваемых произвел несколько выстрелов из травматического оружия, ранив бойца Росгвардии. Ответным огнем тот также был ранен и позже госпитализирован. В настоящее время все подозреваемые задержаны.

28 января стало известно, что сотрудник Росгвардии, патрулировавший улицы поселка Битца Московской области, ранил из табельного оружия мужчину, атаковавшего его сослуживца с «розочкой» из бутылки.