В Поволжье мигранты напали с ножами на росгвардейцев во время рейда

В Самарской области бойцы Росгвардии задержали 30-летнего мигранта, после того как он набросился на сотрудника ОМОНа с ножом во время рейда по выявлению нелегалов. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении ведомства.

Инцидент произошел 3 августа в тепличном хозяйстве в Волжском районе области.

«Иностранный гражданин 1987 года рождения попытался оказать сопротивление и набросился на сотрудника Росгвардии с ножом. Стражи правопорядка обезвредили правонарушителя, никто из них не пострадал», — говорится в сообщении.

В результате рейда были выявлены 60 иностранных граждан, составлено 42 административных протокола за выявленные нарушения миграционного законодательства.

Материалы о нападении на представителя власти направлены в следственное управление СК по Самарской области.

По данным Росгвардии, аналогичный случай произошел 2 августа в Самаре. Уроженец одной из республик Центральной Азии 1992 года рождения оказал сопротивление полицейским, ранил двоих ножом и скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Ведется его розыск.