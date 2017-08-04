Захвативший в заложники девочку ради пива тоболяк отправится в колонию

В Тобольске приговорили 27-летнего рецидивиста Роберта Хамитова к четырем годам шести месяцам колонии строгого режима за разбой. В июне он взял в заложники девочку ради двух бутылок пива, сообщает региональное СУ СК.

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Инцидент произошел днем 5 июня. Нетрезвый Хамитов зашел в магазин «Пивзаправка» в 9-м микрорайоне города. Он хотел выпить еще, но денег у него не было. Продавщица отказалась отпускать товар бесплатно. Тогда он достал нож и схватил 11-летнюю дочь женщины, находившуюся в помещении. Приставив орудие к ее горлу, он потребовал налить ему две больших бутылки светлого и темного пива общим объемом 5,5 литра.

Полиция задержала его по горячим следам и отобрала пиво и нож. Его осудили по части второй статьи 162 УК РФ («Разбой»), а также постановили выплатить продавщице 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

В феврале омич-наркоман захватил в заложники 13-летнюю девочку в ее доме. Угрожая ножом, он требовал передать ему психотропные вещества. Бойцам Росгвардии удалось быстро обезвредить его.