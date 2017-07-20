Не лезь в бутылку

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Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством

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Кадр: фильм «Самогонщики»

Минздрав России предложил радикальный способ борьбы с пьянством — ввести сухой закон выходного дня. Еще до того, как материализоваться в какой бы то ни было значимый юридический акт (например, законопроект), эта инициатива уже обрела массу противников. В чем опасность такого принуждения к здоровому образу жизни — разбиралась «Лента.ру».

Отрезвили по полной

На днях стало известно об инициативе Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины (ГНИЦПМ) при Минздраве запретить продажу алкоголя в выходные дни. Это положение предлагается закрепить на бумаге, включив его в Стратегию формирования здорового образа жизни населения.

Бороться с чрезмерным употреблением спиртных напитков пытались еще в СССР, где за время его существования было проведено несколько серьезных антиалкогольных кампаний. Самую масштабную попытку борьбы с «зеленым змием» предпринял Михаил Горбачев в 1985-1987-м. Будущий инициатор «перестройки» понимал, что повсеместное пьянство, принявшее к концу 1970-х годов угрожающие масштабы, серьезно бьет по экономике.

В ЦК КПСС решили бороться с алкоголизмом радикальными методами. Массово закрывали алкомаркеты, время продажи спиртного сократили — приобрести его можно было только с 14 до 19 часов, на юге страны стали вырубать виноградники. Ликеро-водочные заводы стали массово переоборудовать под выпуск лимонада и газировки, из-за чего за Горбачевым закрепилось прозвище Лимонадный Джо. В полную силу заработала пропаганда — газета «Правда» публиковала обличающие пьяниц памфлеты, цензура вырезала из фильмов сцены застолий.

В результате цены на водку выросли втрое, производство крепких напитков резко сократилось. Люди часами стояли в очередях за спиртным, варили и пили самогон, травились суррогатом. Попытка «вытрезвления» населения нанесла значительный урон отечественному виноградарству (было вырублено до трети виноградников), советский бюджет, формировавшийся по некоторым оценкам почти на четверть за счет поступлений от торговли спиртным, лишился многих миллиардов рублей. В то же время, согласно официальной статистике, пить стали меньше, сократилось число «пьяных» ДТП и преступлений на почве алкоголизма.

Тем не менее сам Горбачев уже после развала Советского Союза не раз признавал, что опыт введения сухого закона в СССР оказался неудачным.

По дороге к коммунизму

Согласно последним данным Роспотребнадзора, среднедушевое потребление алкоголя в России с 2009 года снижается. Соответственно, оснований для полного запрета на торговлю алкоголем в выходные вроде бы нет. В мае Минфин даже предложил в качестве эксперимента легализовать продажу в интернете вина и пива. На этом фоне инициатива Минздрава уже получила массу негативных отзывов.

В частности, вечером в понедельник резко против высказались в Минпромторге. Замглавы ведомства Виктор Евтухов заявил, что если подобное предложение будет воплощено в жизнь, в выходные вместо легального алкоголя будут покупать суррогаты и самогон. Чиновник добавил, что ему неизвестны примеры подобных запретов в цивилизованных странах. Такого же мнения придерживаются в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Директор организации Владимир Ионкин назвал эту инициативу «возвратом в СССР» и предупредил, что таким образом будет создан «воскресный бонус» для нелегальных торговцев.

В похожем ключе прокомментировал ситуацию глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз: «Абсолютно пустая, бессмысленная, неэффективная, но звучная инициатива. Периодически, раз в несколько лет, она всплывает, но серьезно к ней никто не относится». Он подчеркнул, что предложения Минздрава так или иначе затрагивают 80 процентов взрослого населения России. Эксперт уверен, что они вопреки критике все-таки будут зафиксированы в стратегии формирования здорового образа жизни населения, но «сам документ ни к чему не обязывает». «Пусть будет, как светлая мечта, как маниловщина, как коммунизм», — иронизирует он. Дробиз уверен, что даже если запрет будет введен, то существенно на алкогольный рынок не повлияет.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям «САН ИнБев» Ораз Дурдыев уверяет, что любые ограничительные меры в отношении продажи легальной алкогольной продукции неизбежно приведут к росту рынка нелегального сектора. При этом доля производителей, не уплачивающих акциз, по данным Росалкогольрегулирования, в настоящее время составляет всего 5-7 процентов. «Опыт стран, где уже существуют подобные ограничения по продаже алкоголя в выходные дни, показывает, что покупка алкоголя "впрок" увеличивает средний чек в магазине в сравнении с разовыми покупками в течение недели», — добавляет он.

Доставят на дом

Руководитель отдела розничных продаж УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский отмечает, что именно на выходные дни приходится пик спроса на алкогольную продукцию. По его словам, до 80 процентов спиртных напитков реализуется в рознице в течение последних трех дней недели — пятницу, субботу и воскресенье. «Опыт большинства стран, в которых действовали существенные ограничения на продажу алкоголя (США, Канада, Финляндия, Норвегия, Швеция, СССР) свидетельствует, что единственные результатом такой политики будет криминализация рынка спиртосодержащей продукции и рост отравлений суррогатом», — добавляет он. Менеджер также обращает внимание на то, что ограничения по времени продажи алкоголя уже создали серый рынок по доставке горячительных напитков на дом. «В лучшем случае этим легально занимаются рестораны и бары, в худшем — это сомнительного качества продукция нелегальных интернет-магазинов», — говорит он.

По мнению Звенигородского, усиливать борьбу с пьянством, ограничивая продажу алкогольной продукции, нужно лишь в отдельных регионах. «Алкоголизация национальных республик, в которых компактно проживают малые народы, а также ряда депрессивных регионов с преобладанием титульной нации, действительно, создает демографические риски», — говорит он. Согласно данным проекта «Трезвая Россия», меньше всего пьют в Чечне, которая набрала всего 12,8 балла по «шкале трезвости». Хуже других выглядят Ненецкий автономный округ — 41,5 балла, Бурятия — 44 балла, Коми — почти 45 баллов, Чукотский автономный округ — больше 45 баллов, Магаданская область – 46,6. Самые непьющие регионы — это либо те, в которых преобладает ислам, либо население проживает в относительно благополучных социально-экономических условиях, резюмирует Звенигородский.

Адвокат бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков считает крайне низкой вероятность введения на законодательном уровне повсеместного запрета на торговлю алкоголем в выходные дни. «Во-первых, гражданам ничто не будет мешать покупать алкоголь заранее, перед выходными. Во-вторых, это может стимулировать очередную волну продажи различных суррогатов, тех же фуфыриков, опасных для здоровья и даже жизни», — подчеркивает он. Юрист также напоминает, что поступления от акцизов на алкоголь — одна из существенных доходных статей российского бюджета, в частности в 2016 году она принесла в казну более 148 миллиардов рублей.

Практически непроходной инициативу Минздрава также считает аналитик «Алор Брокер» Сергей Королев: «В правительстве хватает алкогольных лоббистов, которые будут вести игру против этого, ведь производители крепкого спиртного уже достаточно потеряли на государственных запретах и ограничениях».

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