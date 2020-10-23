Следователи отпустили бывшего замглавы Росгвардии генерала Сергея Милейко, задержанного по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, генерал отпущен под обязательство о явке в связи с тем, что он, вероятно, пошел на сотрудничество со следствием.

О задержании в Москве Милейко стало известно поздним вечером 21 октября. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие намеревалось ходатайствовать об аресте генерала.

По данным следствия, жена Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская. Помещение сначала оформили на пожилую родственницу генерала, а затем перепродали за 980 тысяч рублей его жене. При этом следствие оценило стоимость помещения в 21 миллион рублей.

Также указывается, что документы оформлял начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин. Как сообщает издание, он уже признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве и дал показания на Милейко. Кроме того, бывшего замглавы Росгвардии проверяют на причастность к мошенничеству с контрактами на поставку формы в ведомство.

В июле 2019-го из Росгвардии были уволены три генерал-лейтенанта, в том числе Милейко. Тогда в отношении Милейко проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение о его увольнении.