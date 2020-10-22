В Росгвардии отреагировали на задержание бывшего замглавы ведомства

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал о реакции ведомства на задержание бывшего заместителя директора Росгвардии, генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что Милейко был освобожден от должности летом 2019 года. В отношении него «проводилась проверка со стороны ГУСБ ведомства, в связи с чем и было принято решение об увольнении», заявил Грибакин.

Вечером 21 октября Милейко был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении Милейко меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», по данным следствия, жена Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская. Помещение сначала оформили на пожилую родственницу генерала, а затем перепродали за 980 тысяч рублей его жене. При этом следствие оценило стоимость помещения в 21 миллион рублей.

В июле 2019-го первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и Милейко, заместитель, курировавший тыловое обеспечение, подали рапорты об увольнении. Меликов шесть лет командовал дивизией имени Дзержинского в подмосковной Балашихе, в 2011-2014 годах — объединенной группировкой войск по проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе. Затем его назначили полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Его заместителем тогда был Милейко, также прошедший все ступени службы во внутренних войсках. Когда Меликов перешел в Росгвардию, он забрал с собой боевого товарища.