В деле бывшего замглавы Росгвардии появился комбинат из расследования Навального

В деле бывшего замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, задержанного в Москве накануне, появился мясокомбинат из расследования блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Как пишет издание, у руководства ведомства давно были претензии к Милейко, связанные, в частности, с мясокомбинатом «Дружба народов». Генерал-лейтенант, по мнению высших чинов Росгвардии, не смог грамотно организовать там работу.

В отношении Милейко возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Поводом для расследования стали махинации с помещением в Балашихе, которое его жена получила по заниженной стоимости. Речь идет о нежилом помещении в доме для военных, стоимость которого оценивается в 21 миллион рублей. Однако супруге генерал-лейтенанта перепродали его менее чем за миллион.

Расследование о коррупции на комбинате вышло в 2018 году. В нем Навальный отметил, что с тех пор, как «Дружба народов» обрела монополию на поставку питания Росгвардии, цены на продукты были значительно завышены. В итоге руководство комбината подало на блогера в суд и выиграло дело.

Публикация спровоцировала резкую реакцию директора Росгвардии Виктора Золотова, который вызвал Навального на дуэль, однако их заочный спор так и не перешел в физическое противостояние.