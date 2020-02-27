Офицера Росгвардии посадили за крышевание ОПГ «Законовские»

Ленинский районный суд Самары приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего заместителя руководителя управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова за крышевание и получение взяток от ОПГ «Законовские». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 220 миллионов рублей.

По версии следствия, Сазонов крышевал «Законовских» с 2011 года, получая от них денежное вознаграждение. Также он получал взятки от владельца фотостудий в самарских родильных домах. В общей сложности Сазонову вменили незаконное получение 20 миллионов рублей.

В суде выступили свидетели обвинения, связанные с «Законовскими». Так, предприниматель Александр Орлов признался, что записывал передачи взяток Сазонову на видеокамеру, встроенную в авторучку. Ее выдал ему лидер ОПГ Сергей Гафуров.

Защита гвардейца указывала на противоречивость показаний свидетеля, который сначала заявлял, что взятки шли за покровительство деятельности частной охранной организации «Восток-Лада», а потом утверждал, что за крышевание местных рынков. Орлов также путался в суммах переданного Сазонову вознаграждения и способах передачи денег.

На процессе также выступал Гафуров, освободившийся из колонии. По его словам, он слышал о сотрудничестве «Законовских» с гвардейцем от Алексея Рыжова — другого лидера ОПГ, но свою причастность к передаче взяток отрицал.

Сазонов связь с «Законовскими» отрицал, а его адвокаты предполагали, что имело место провокация ФСБ.

Уголовное дело против гвардейца было возбуждено летом 2018 года, а осенью того же года его уволили по службы по отрицательным мотивам. Дмитрий Сазонов является сыном покойного вице-спикера региональной думы Виктора Сазонова.

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