Бывший росгвардеец расстрелял из дробовика молодую жену

В городе Тимашевске Краснодарского края 23-летний бывший сотрудник Росгвардии после ссоры расстрелял из дробовика молодую жену. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, молодой человек работал водителем во вневедомственной охране. В декабре он взял отпуск, чтобы отдохнуть с 22-летней супругой. В один из выходных дней мужчина выпил, поссорился с женой и угрожал ее убить. Испуганная женщина пыталась убежать, но росгрардеец выстрелил ей в спину из охотничьего ружья.

Увидев, что супруга не может встать, злоумышленник вызвал ей скорую. Пострадавшую госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Родственники и знакомые пары уверяют, что с трудом верят в случившееся — супруги никогда не конфликтовали.

Молодого человека задержали. Как уточняет издание, его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.