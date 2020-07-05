Сотрудник ОМОН в отставке зарезал сына и покончил с собой

В подмосковном поселке Володарского сотрудник ОМОН в отставке пришел с ножом в дом к супруге, с которой находился в процессе развода. Об этом сообщает Telegram-канал «Московского комсомольца».

С мужчиной попытался поговорить его сын, однако нападавший зарезал его. Женщине удалось спастись. По информации издания, бывший сотрудник ОМОН покончил с собой до приезда полиции. Причины произошедшего не называются.

В 2018 году в Казани арестовали сотрудника Росгвардии Марата Сахапова по подозрению в убийстве 21-летней студентки Эльнары Карахановой. По данным правозащитной организации, 28-летний Сахапов сначала избил девушку, а потом сбросил ее с балкона шестого этажа дома, где снимал квартиру. На судебном заседании росгвардеец не отрицал факт совершения насилия.

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