Прокурор назвал наказание для сбросившего свою подругу с балкона росгвардейца

В Советском районном суде Казани прокурор назвал наказание для сотрудника Росгвардии Марата Сахапова, которого обвиняют в убийстве своей подруги 21-летней Эльнары Карахановой. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» в своем Telegram-канале.

В ходе прений сторон прокурор запросил для подсудимого 16,5 лет колонии строгого режима, признав виновным в убийстве, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством. В свою очередь, Сахапов признал вину лишь по эпизодам, по которым истек срок давности привлечения к ответственности, а причастность к убийству отрицает.

По данным следствия, ночью 1 сентября 2018 года в Казани 28-летний Сахапов избил Эльнару, а затем сбросил ее с балкона шестого этажа. Погибшую похоронили в закрытом гробу. Сахапов настаивает, что только наносил удары своей подруге.

В ходе следствия выяснилось, что росгвардеец и до расправы избивал ее. Так в январе 2018 года он угрожал Эльнаре убийством и избил ее, у нее были зафиксированы ушибы и гематомы.

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Эльнара рассказывала подругам, что Сахапов избивал ее руками и ногами, заставлял раздеваться и бил мокрым полотенцем по телу, она присылала фотографии своего избитого лица и тела. Девушке советовали обратиться в правоохранительные органы, но Сахапов угрожал ей и говорил, если она от него уйдет, то он приедет к ней домой, убьет ее отца и изнасилует мать.

На избиения росгвардейца в полицию жаловалась и другая девушка в 2012 году, но затем она отозвала свое заявление.

Сахапов до сих пор не уволен из Росгвардии, хотя уже полтора года находится под стражей. Его арестовали 6 сентября 2018 года. Сахапова задержали в сильном алкогольном опьянении. Росгвардеец увлекался БДСМ: на своей странице в соцсети он постоянно публиковал фотографии обнаженных женщин в подчиненных позах. До 2016 года Сахапов был сотрудником ОМОНа.

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