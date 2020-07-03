Росгвардейца осудили за выброшенную с балкона подругу

Советский районный суд Казани вынес приговор по делу 28-летнего сотрудника Росгвардии Марата Сахапова: он выбросил с балкона свою подругу, 21-летнюю Эльнару Караханову, в результате чего девушка погибла. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает правозащитная организация «Зона права» в своем Telegram-канале.

По решению суда Сахапов приговорен к 9,5 года в исправительной колонии строгого режима. Его также обязали выплатить потерпевшей стороне миллион рублей.

26 июня сообщалось, что в ходе прений сторон прокурор запросил для Сахапова 16,5 года колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством.

Материалы по теме «Муж душил веревкой от ее же крестика» Россиянка защищалась и убила супруга. Суд оправдал ее

По данным следствия, ночью 1 сентября 2018 года в Казани 28-летний Сахапов избил Эльнару, а затем сбросил ее с балкона шестого этажа. Погибшую похоронили в закрытом гробу. Сахапов настаивает, что только наносил удары своей подруге. В ходе следствия выяснилось, что росгвардеец и до расправы избивал ее. Так в январе 2018 года он угрожал Эльнаре убийством и избил ее, у нее были зафиксированы ушибы и гематомы.

Эльнара рассказывала подругам, что Сахапов избивал ее руками и ногами, заставлял раздеваться и бил мокрым полотенцем по телу, она присылала фотографии своего избитого лица и тела. Девушке советовали обратиться в правоохранительные органы, но Сахапов угрожал ей и говорил, если она от него уйдет, то он приедет к ней домой, убьет ее отца и изнасилует мать. На избиения росгвардейца в полицию жаловалась и другая девушка в 2012 году, но затем она отозвала свое заявление.

Сахапов до сих пор не уволен из Росгвардии, хотя уже полтора года находится под стражей. Его арестовали 6 сентября 2018 года. Сахапова задержали в сильном алкогольном опьянении. Росгвардеец увлекался БДСМ: на своей странице в соцсети он постоянно публиковал фотографии обнаженных женщин в подчиненных позах. До 2016 года Сахапов был сотрудником ОМОНа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru