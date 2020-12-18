Генерала Росгвардии арестовали по делу о хищении полумиллиарда рублей

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, обвиняемого в мошенничестве более чем на полмиллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения генералу избрана на месяц по ходатайству следствия. Он был задержан 21 октября, но отпущен под обязательство о явке.

17 декабря сообщалось, что Милейко отверг обвинения в мошенничестве. Ему вменяется статья 159 УК РФ («Организация мошенничества в особо крупном размере»). Речь идет о событиях 2017-2019 годов, связанных с закупкой обмундирования у поставщика по завышенным ценам. В материалах уголовного дела есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.

По данным следствия, военным поставлялась форма низкого качества, а платили за нее как за премиальную. При этом поставки курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснил «Ленте.ру», что контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки. Как пояснил Грибакин, материалы, которые заинтересовали следствие, изначально собрали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии. Позже эти материалы были переданы в надзорные органы.