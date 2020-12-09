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Росгвардия ответила на сообщения об афере в ведомстве на полмиллиарда рублей

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Контракт с бывшим заместителем директора Росгвардии Сергеем Милейко, заподозренным в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки. Об этом в среду, 9 декабря, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Как пояснил Грибакин, материалы, которые, вероятно, позже заинтересовали следствие, изначально собрали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии. Позже эти материалы были переданы в надзорные органы.

Ранее 9 декабря СМИ сообщили, что военные следователи Следственного комитета России (СКР) начали расследование по фактам закупок Росгвардией обмундирования для военных по завышенным ценам. Предполагаемый ущерб от аферы превысил полмиллиарда рублей.

По данным следствия, военным поставлялась форма низкого качества, за которую платили как за премиальную. При этом поставки курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко.

Милейко был задержан 21 октября в Москве по подозрению в мошенничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным следствия, жена Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская. Помещение сначала оформили на пожилую родственницу генерала, а затем перепродали за 980 тысяч рублей его жене.

В июле 2019-го из Росгвардии были уволены три генерал-лейтенанта, в том числе Милейко. Тогда в отношении Милейко проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение о его увольнении.

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