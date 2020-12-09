В Росгвардии выявили хищения на миллионы рублей

Военные следователи Следственного комитета России (СКР) начали расследование по фактам закупок Росгвардией обмундирования для военных по завышенным ценам. О выявлении хищений сообщает «Коммерсантъ».

При этом указывается, что военным поставлялась форма низкого качества, за которую платили как за премиальную. Предполагаемый ущерб оценивается в 680 миллионов рублей, а поставки курировал бывший главный тыловик Росгвардии, генерал-лейтенант Сергей Милейко.

Сейчас возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ). Пока главное военное следственное управление СКР расследует его без конкретных обвиняемых.

Речь идет о контрактах, которые были заключены в 2017–2019 годах. Поставщиком обмундирования и сопутствующего инвентаря выступала одна уфимская компания «Спецшвейснаб». Всего за три года компания получила 134 контракта на общую сумму 3 миллиарда 643 миллионов рублей. При этом после создания Росгвардии в 2016 году предполагалось, что закупки для нее будут осуществляться в рамках открытых конкурсов.

Вечером 21 октября в Москве по подозрению в мошенничестве задержали бывшего замглавы Росгвардии генерала Сергея Милейко. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие намеревалось ходатайствовать об аресте генерала. По данным следствия, жена Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская. Помещение сначала оформили на пожилую родственницу генерала, а затем перепродали за 980 тысяч рублей его жене.

В июле 2019-го из Росгвардии были уволены три генерал-лейтенанта, в том числе Милейко. Тогда в отношении Милейко проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение о его увольнении.