Уволенный из Росгвардии генерал отверг обвинения в афере на полмиллиарда рублей

Уволенный из Росгвардии бывший замглавы ведомства генерал-лейтенант Сергей Милейко отверг обвинения в афере на 700 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Генерал заявил о своей непричастности к мошенничеству более чем на полмиллиарда рублей сразу после предъявления ему обвинения.

Ранее сообщалось, что Милейко обвинили по части 3 статьи 33 и части 4 статьи 159 УК РФ («Организация мошенничества в особо крупном размере»). Речь идет о событиях 2017-2019 годов, связанных с закупкой обмундирования у поставщика по завышенным ценам. В материалах уголовного дела есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.

По данным следствия, военным поставлялась форма низкого качества, а платили за нее как за премиальную. При этом поставки курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснил «Ленте.ру», что контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки. Как пояснил Грибакин, материалы, которые заинтересовали следствие, изначально собрали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии. Позже эти материалы были переданы в надзорные органы.