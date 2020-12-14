Росгвардия захотела 10 миллиардов рублей на цифровизацию

Росгвардия захотела получить 10,8 миллиарда рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» на цифровизацию. Это следует из плана цифровой трансформации ведомства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Согласно плану, 6,7 миллиарда рублей из запрошенной сумму должны пойти на поддержку существующей IT-инфраструктуры и сервисов, которые запустят в ближайшем будущем. Еще 3,8 миллиарда рублей планируют направить на перевод госуслуг в электронный вид, в том числе на лицензирование частной охранной деятельности, разрешение на владение оружием и работу частных детективных агентств.

Кроме того, еще около 373 миллионов рублей хотят выделить на дооснащение телекоммуникационной инфраструктурой и оборудованием. В частности, Росгвардия планирует перевести до 70 процентов своих сотрудников на компьютеры с отечественным софтом. Кроме того, ведомство надеется подключить 50 процентов росгвардейцев к системе электронного документооборота.

Нацпроект «Цифровая экономика» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.