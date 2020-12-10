Счетная палата нашла нарушения в подключении российских соцобъектов к интернету

Счетная палата России выявила ряд нарушений в деятельности Минцифры по подключению социально значимых объектов в российских регионах к интернету. Об этом сообщает ТАСС.

«В частности, речь идет о формировании перечней подключаемых объектов. Как правило, это одна из наиболее распространенных проблем при реализации подобных проектов», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены риски дублирования подключений и оплаты из федерального бюджета услуг, потребность в которых отсутствует. По мнению Счетной палаты, это во многом обусловлено недостатками, имеющимися в нормативно-правовой базе в данной сфере.

Обеспечение российских соцобъектов доступом к сети реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.