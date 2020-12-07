Почти 500 курганских соцобъектов подключат к интернету

Почти 500 социально значимых объектов в Курганской области подключат к высокоскоростному интернету в 2020 году. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает местное издание «Новый мир».

По данным газеты, до конца года доступом к сети обеспечат 492 объекта в 232 населенных пунктах региона. Как отмечается, реализация подобного плана даст новые возможности для оказания качественных услуг местным жителям.

Кроме того, местные власти активнее займутся переводом госуслуг в электронный вид. В настоящее время в режиме онлайн можно воспользоваться только 48 процентами госуслуг, однако к 2022 году данный показатель в регионе планируют довести до 100 процентов.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.