В Самарской области к интернету решили подключить еще 10 соцобъектов

Власти Самарской области решили подключить к интернету дополнительно 10 социально значимых объектов в 2020 году. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

«Сейчас в регионе завершены работы по подключению к сети интернет 270 социально значимых объектов. Сверх плана к ним в ноябре добавилось еще 10 объектов», — заявили в правительстве.

Там уточнили, что речь идет об образовательных учреждениях, зданиях администраций сельских поселений и фельдшерско-акушерских пунктах в Красноярском, Исаклинском, Похвистневском, Сергиевском, Кошкинском, Приволжском, Кинель-Черкасском и Безенчукском районах области. В общей сложности к концу нынешнего года число обеспеченных доступом к сети объектов в регионе должно достигнуть 1138.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.