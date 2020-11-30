В российском регионе отчитались о массовом обеспечении жителей интернетом

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) уровень обеспеченности жителей широкополосным доступом к интернету достиг 99 процентов. О подобном массовом подключении граждан к сети отчиталась губернатор российского региона Наталья Комарова, передает ТАСС.

По словам Комаровой, проведенные работы дали жителям возможность использовать современные информационные ресурсы. В частности, в настоящее время им уже доступны 165 электронных госуслуг, получить которые можно в режиме онлайн. До конца 2020 года в электронный вид переведут еще восемь госуслуг, уточнила губернатор.

«В течение этого года через Единый портал госуслуг подано свыше 6 млн заявлений. Для удобства граждан работает мобильное приложение "Госуслуги Югры", нейросеть "Vika", система "Цифровая образовательная платформа ХМАО"», — пояснила Комарова.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.