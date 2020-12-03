Несколько сотен соцобъектов на Кубани подключили к интернету

На Кубани несколько сотен социально значимых объектов подключили к высокоскоростному интернету в 2020 году. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Как уточняется, всего в этом году доступом к сети обеспечили 640 объектов региона. В частности, речь идет о школах, домах культуры и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) в отдаленных населенных пунктах. Всего же в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» интернет получили 1144 объекта края.

«Новая инфраструктура, узлы и линии связи позволят любому оператору предоставлять услуги связи и доступа в Интернет всем жителям и организациям населенных пунктов, в которых расположены эти соцобъекты. Все это по итогу будет работать на социально-экономическое развитие территорий», — подчеркнул вице-губернатор края Александр Руппель.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.