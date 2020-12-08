Сотни соцобъектов в Коми подключат к интернету

В Коми 283 социально значимых объекта подключат к высокоскоростному интернету в 2021 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщила «Комиинформ» начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы администрации главы республики Кристина Майнина.

По ее словам, доступом к сети обеспечат образовательные и медицинские учреждения, пожарные части, отделения Росгвардии и здания местных администраций. До этого, в 2019 году, интернет стал доступен для 176 соцобъектов, а в 2020-м — для 217.

Майнина напомнила, что регионе реализуются еще две федеральные программы, направленные на устранение цифрового неравенства. Так, в рамках одной из них за два предыдущих года в 117 населенных пунктах, где прлживает от 250 до 500 человек, появились точки доступа Wi-Fi. Еще в шести населенных пунктах беспроводной интернет появится в 2021 году.

Нацпроект «Цифровая экономика» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.