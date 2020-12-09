Сотни соцобъектов Красноярского края подключили к интернету

В Красноярском крае более 700 социально значимых объектов подключили к высокоскоростному интернету в 2021 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Как отмечается, изначально доступом к сети планировали обеспечить 707 соцобъектов, однако в декабре в этот список было решено включить еще 49 учреждений. Таким образом, в этом году интернет появился в 299 фельдшерско-акушерских пунктах, 227 образовательных учреждениях, 122 зданиях органов государственной власти и местного самоуправления, 59 пожарных частях, 17 объектах МВД, 10 библиотеках и 15 культурно-досуговых учреждениях.

«Впервые в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" к интернету подключены участковые пункты полиции, библиотеки и сельские дома культуры. В 2021 году планируется подключить еще больше 1 тысячи учреждений в городах и районах края», — уточнил министр цифрового развития края Николай Распопин.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.