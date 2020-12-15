Уволенного из Росгвардии генерала обвинили в афере на полмиллиарда рублей

Уволенный из Росгвардии бывший замглавы ведомства генерал-лейтенант Сергей Милейко обвинен по части 3 статьи 33 и части 4 статьи 159 («Организация мошенничества в особо крупном размере») УК РФ. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

Ранее другой источник агентства уточнял, что речь идет о событиях 2017-2019 годов, связанных с закупкой обмундирования у поставщика по завышенным ценам. При этом в материалах уголовного дела, по словам источника, есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.

9 декабря СМИ сообщили, что военные следователи Следственного комитета России (СКР) начали расследование по фактам закупок Росгвардией обмундирования для военных по завышенным ценам. Предполагаемый ущерб от аферы превысил полмиллиарда рублей.

По данным следствия, военным поставлялась форма низкого качества, за которую платили как за премиальную. При этом поставки курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко.

В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал «Ленте.ру», что контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки. Как пояснил Грибакин, материалы, которые, вероятно, позже заинтересовали следствие, изначально собрали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии. Позже эти материалы были переданы в надзорные органы.