Россиянина задержали за изнасилование тещи

В Забайкальском крае арестован 38-летний местный житель, подозреваемый в изнасиловании своей тещи. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает sibnet.ru.

По данным издания, ранее судимый житель поселка КСК, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на пожилую женщину, жестоко избил ее и изнасиловал. О случившемся потерпевшая сообщила сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Задержанный арестован на два месяца и находится в СИЗО. Потерпевшей оказана медицинская помощь.

21 октября 2020 года сообщалось, что в Казани задержали 44-летнего местного жителя, который изнасиловал школьницу и ее мать.