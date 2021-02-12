В Петербурге целовавшего восьмиклассницу учителя отправили под домашний арест

В Санкт-Петербурге 61-летнего учителя ОБЖ Юрия Филиппова, который домогался восьмиклассницы, отправили под домашний арест. Об этом в Telegram сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга поместил россиянина под домашний арест до 10 апреля. Его обвиняют по части 1 статьи 135 УК («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

Филиппов признал виду в полном объеме и не возражал против домашнего ареста. Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее еще одна школьница из Санкт-Петербурга дала показания на учителя, который поцеловал восьмиклассницу. Возбуждено второе уголовное дело.

11 февраля стало известно, что в гимназии №42 Приморского района Санкт-Петербурга учитель ОБЖ домогался восьмиклассницы. Мать одной из его учениц опубликовала видео, на котором мужчина обнимает и целует девочку в губы.

Опубликовавшая ролик женщина рассказала, что мать девочки пыталась поговорить с директором, но столкнулась с давлением и угрозами лишения родительских прав. Другие учащиеся гимназии сообщили, что школьница не раз говорила директору о поведении учителя ОБЖ, но ей не верили, и из-за этого она якобы наносила себе повреждения. Они указали, что это не первый случай домогательств со стороны учителя ОБЖ. По их словам, мужчина трогал школьниц за талию и якобы нечаянно за грудь. Следственный комитет начал проверку, педагог уволился по собственному желанию.