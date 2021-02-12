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Еще одна школьница дала показания на целовавшего восьмиклассницу учителя

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Еще одна школьница из Санкт-Петербурга дала показания на учителя, который поцеловал восьмиклассницу. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина на своей странице во «ВКонтакте» 11 февраля.

«Вечером показания на преподавателя дала еще одна девочка. Возбуждено второе уголовное дело», — говорится в публикации.

11 февраля стало известно, что в гимназии №42 Приморского района Санкт-Петербурга 61-летний учитель ОБЖ домогался восьмиклассницы. Мать одной из его учениц опубликовала видео, на котором мужчина обнимает и целует девочку в губы.

Опубликовавшая ролик женщина рассказала, что мать девочки пыталась поговорить с директором, но столкнулась с давлением и угрозами лишения родительских прав. Другие учащиеся гимназии сообщили, что школьница не раз говорила директору о поведении учителя ОБЖ, но ей не верили, и из-за этого она якобы наносила себе повреждения. Они указали, что это не первый случай домогательств со стороны учителя ОБЖ. По их словам, мужчина трогал школьниц за талию и якобы нечаянно за грудь. Следственный комитет начал проверку, педагог уволился по собственному желанию.

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