Учитель российской гимназии поцеловал восьмиклассницу в губы и попал на видео

В гимназии №42 Приморского района Санкт-Петербурга 61-летний учитель ОБЖ домогался восьмиклассницы — видео, на котором пожилой мужчина обнимает и целует школьницу в губы, опубликовала мать одной из его учениц в своем Instagram-аккаунте. Администрация соцсети удалила полную версию ролика — ее публикует Life.

На появившихся в сети кадрах видно, как учитель прижимает девочку к себе — та не отвечает на его объятия. Наоборот, она отводит руки в стороны и не трогает мужчину. Он, в свою очередь, смотрит на нее и улыбается, а затем целует — в шею и в губы.

По словам опубликовавшей ролик женщины, мать девочки пыталась поговорить с директором, но та «очень на нее давила и наговорила кучу гадостей», в частности — пригрозила лишением родительских прав. В разговоре с изданием «Подъем» ученики гимназии, в которой снято видео, рассказали, что восьмиклассница сама неоднократно жаловалась директору на учителя ОБЖ. Ей не верили, и из-за этого она якобы наносила себе увечья.

Остальные ученицы гимназии в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказали, что это не первый случай домогательств со стороны учителя ОБЖ. «Он трогал за талию, брал за плечи, помню, в 5-м классе мы ходили к нему на дополнительные занятия, и на проходе стояла девочка. Чтобы она отошла, он взял ее за грудь и как бы подвинул в сторону. "Нечаянно" трогал за грудь часто», — вспоминает одна из учениц.

Следственный комитет начал проверку по факту видео. Учитель уже уволился из школы по собственному желанию.