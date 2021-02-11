В Петербурге на учителя завели дело за снятые на камеру поцелуи со школьницей

В Санкт-Петербурге на учителя одной из школ Приморского района завели уголовное дело после того, как в сеть попали кадры его поцелуев со школьницей. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, во время дополнительных занятий 62-летний подозреваемый неоднократно совершал в отношении 14-летней школьницы развратные действия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»). Сам педагог после скандала написал заявление об увольнении, но продолжил настаивать на своей невиновности, пояснив, что хотел «утешить ребенка» со сложными отношениями в семье.

Ранее сообщалось, что речь идет о преподавателе ОБЖ в гимназии №42 Приморского района Санкт-Петербурга. На появившихся в сети кадрах видно, как учитель прижимает девочку к себе — та не отвечает на его объятия, отводит руки в стороны и не трогает мужчину. Он, в свою очередь, смотрит на нее и улыбается, а затем целует — в шею и в губы.