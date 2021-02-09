Российская восьмиклассница родила ребенка от 22-летнего соседа

Восьмиклассница из Новосибирска родила ребенка от своего соседа, который сейчас находится в СИЗО. Об этом сообщает «КП».

По информации издания, 22-летний отец новорожденной девочки сидит в СИЗО за кражу. С ним девочка познакомилась во дворе, они были соседями. Однако после того как школьница забеременела, он попался на преступлении.

Российская восьмиклассница живет в неполной семье с бабушкой, отцом, братом и сестрой. «Родила дочку, вес девочки 2,8 килограмма, недоношенная. Рожала она сама — без кесарева сечения, под контролем врачей. Сперва ребеночек не дышал, чем напугал там всех, но сейчас все хорошо», — рассказала бабушка школьницы.

По ее словам, она хотела удочерить правнучку, однако получила отказ. Теперь семья боится, что ребенка разлучат с матерью.

В октябре прошлого года 14-летняя школьница из Новосибирской области родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозильной камере. Новорожденный ребенок насмерть замерз в морозилке. О случившемся рассказала сама мать убитого младенца. Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, россиянка стоит на учете, гуляет по ночам.