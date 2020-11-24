Школьница узнала о своей беременности за три дня до родов

Жительница английского графства Уилтшир родила ребенка спустя всего три дня после того, как узнала о своей беременности. Об этом сообщает издание Metro.

17-летняя Эйми Стивенс (Aimee Stevens) прошла тест на беременность, когда посещала клинику для регулярной противозачаточной инъекции. Неожиданно для нее тест оказался положительным. По оценке медиков, с момента зачатия прошло не более пяти или шести недель, поэтому до родов оставалось около восьми месяцев. «Не было никаких признаков, никто ничего не заметил, ни друзья, ни мама, которая видела меня каждый день», — рассказывает школьница.

Спустя три дня Эйми почувствовала сильную боль. «Я думала, это запор или, того хуже, выкидыш, но понадеялась, что оно пройдет само», — говорит она. После 45 минут в туалете, девушка неожиданно почувствовала себя лучше. Посмотрев в унитаз, она увидела там новорожденного мальчика. Оказалось, что боль была вызвана родовыми схватками, а облегчение наступило, когда она родила.

Вынув младенца из унитаза, Эйми с помощью матери перерезала ему пуповину и вызвала скорую помощь. Ей пришлось провести в больнице три дня. По оценке врачей, ребенок родился на 38 неделе беременности, его вес составлял 2523 грамма. И он, и его мать совершенно здоровы.

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