Не заметившая беременности женщина пробежала семь километров и родила

Жительница Британии не заметила беременности и родила девочку в квартире своего возлюбленного после семикилометрового забега по Амстердаму. Об этом сообщает издание NL Times.

21 июня 31-летняя Шарлотта Уилер-Смит (Charlotte Wheeler-Smith) приняла участие в семикилометровом забеге по Амстердаму. В этот же день она обращалась к врачу из-за проблем с желудком, но ей сказали, что это просто газы или синдром раздраженного кишечника.

Через час после обращения к врачу Уилер-Смит и ее возлюбленный Доминик (Dominic) заметили, что у нее выпала часть пуповины. Они вызвали скорую помощь и быстро организовали роды прямо в квартире. У новорожденной девочки были проблемы с дыханием, и Доминик начал проводить сердечно-легочную реанимацию в ожидании приезда медиков.

Парамедики доставили роженицу и ребенка в больницу, где врачи продолжили работать над возвращением девочки к жизни. Они перевели дочь Уилер-Сиит в отделение интенсивной терапии для новорожденных, где ее лечили три дня. Вскоре после этого мать и девочку, которую назвали Эвелин Роуз (Evelyn Rose), выписали из больницы.

«Все были шокированы, но поддерживали меня», — рассказала Уилер-Смит о реакции своих близких, включая ее семью, которая живет в Великобритании.

«Это очень редкая ситуация. Подобные случаи происходят около раза в год, но в этом году такого еще не происходило», — сказала педиатр больницы Софи Ван дер Шоор (Sophie Van der Schoor). Ежегодно медицинское учреждение принимает около 6 тысяч родов.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Южно-Африканской Республики внезапно родила во время обряда экзорцизма. По инициативе матери женщину отвели к пастору для изгнания злых духов.

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