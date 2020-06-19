Многодетная женщина не заметила беременность и внезапно родила

Многодетная жительница Великобритании не заметила, что беременна, и неожиданно родила. Об этом пишет издание Daily Mail.

32-летняя Грейс Мичим (Grace Meachim) утверждает, что ничто не указывало на беременность. По словам женщины, она регулярно принимала противозачаточные средства, у нее не прерывались месячные, а живот почти не увеличился. Она не рассчитывала на пополнение семейства и собиралась больше работать, чтобы накопить на ипотеку. Ее муж планировал сделать вазектомию.

В день родов женщина проснулась рано утром и поняла, что у нее отходят воды. «Когда я зашла в туалет, у меня совершенно не было ощущения, что сейчас я рожу, — говорит она. — А после трех беременностей мне было известно, что чувствуешь в таких случаях».

Ее крики разбудили мужа и старшего сына — 13-летнего Тайлера. По просьбе женщины они стали вызывать скорую помощь. «Муж сказал диспетчеру: "По-моему, это ребенок, только она не беременна". — вспоминает Мичим. — Сразу после этих слов ему пришлось отдать трубку Тайлеру и бежать ко мне, потому что я закричала: "Скорее, лови!"».

Мужчине пришлось принимать роды самостоятельно. Прибывшие медики отвезли женщину и ее новорожденную дочь в больницу. Осмотр показал, что и роженица, и младенец здоровы и не нуждаются в помощи. По заключению специалиста, девочка появилась на свет на 37 неделе беременности.

В 2019 году сообщалось, что в британском городе Манчестер женщина неожиданно родила ребенка, хотя тест на беременность был отрицательным. 25-летняя британка с утра жаловалась на тошноту и боли в спине и животе, вечером того же дня женщина зашла в ванную комнату и поняла, что рожает.

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