Женщина не знала о беременности и внезапно родила во время экзорцизма

Не знавшая о беременности жительница Южно-Африканской Республики внезапно родила во время экзорцизма. Об этом сообщает издание Pulse.

В четверг, 9 июля, пользовательница Twitter рассказала о подруге, которая обнаружила, что она на седьмом месяце беременности лишь после того, как у нее начались колики. До того женщина не замечала никаких симптомов. Пользовательница Twitter пояснила, что это оказалась так называемая «скрытая беременность».

В комментариях к посту другая жительница ЮАР упомянула, что также узнала о своей беременности непосредственно перед родами. По ее словам, это произошло, когда она делала генеральную уборку вместе со своей матерью. Женщина утверждает, что неожиданно почувствовала легкую боль. Она решила, что сейчас у нее начнутся месячные, но боль продолжала усиливаться.

По инициативе матери женщину отвели к пастору для изгнания злых духов. Боль не утихала, затем начались роды. Ребенок появился на свет в разгар экзорцизма. Лишь после этого роженицу и младенца отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Де-Мойн, штат Айова, не замечала, что ждет ребенка, пока не начались роды. Недомогание она списывала на больную спину.

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