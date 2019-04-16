Не заметившая беременность девушка внезапно родила

Жительница Лондона не заметила собственную беременность и внезапно родила ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

У 24-летней официантки Шарлотты Дюбард (Charlotte Dubard) не прекращались ежемесячные кровотечения и почти не увеличился вес, поэтому оснований подозревать беременность не было. «Задним умом я понимаю, что мне хотелось больше сладкого, — говорит она. — Еще были проблемы с ногами, из-за которых я неделю пропускала работу. Врач сказал, что причиной могло быть давление ребенка».

Все девять месяцев девушка принимала противозачаточные средства, курила, употребляла алкоголь и ходила на работу, где смена могла продолжаться 14 часов. Когда у нее начались схватки, она не придала этому значения. «Вечером я почувствовала боль, но не особенно сильную — слабее, чем обычно при месячных, — рассказывает Дюбард. — На следующий день она продолжилась и волнами то усиливалась, то ослабевала».

Осмотрев себя при помощи камеры мобильного телефона, она разглядела показавшуюся голову младенца. Девушка поспешила в ванну и родила. Перерезав пуповину при помощи маникюрных ножниц, она позвонила своему парню и велела срочно приезжать. Поначалу он не мог поверить, что ребенок действительно их, и предположил, что девушка нашла его на улице.

Врачи осмотрели новорожденного и заключили, что он совершенно здоров. «Акушерки даже спрашивали меня, где я научилась так перерезать пуповину, потому что делать это по-другому могло быть очень опасно, — рассказывает девушка. — Представления не имею, откуда я знала, что делать. Наверное, инстинкт».

В марте сообщалось, что американка Эллисон Опфер узнала о своей беременности лишь во время родовых схваток. Она неожиданно почувствовала резкую боль в животе и обратилась в больницу с жалобами на камни в почках. Ее отправили на ультразвуковое исследование, которое выявило поздний срок беременности.

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