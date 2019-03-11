Женщина приехала в больницу с жалобами на камни в почках и родила

Американка Эллисон Опфер (Allyson Opfer) узнала о своей беременности лишь во время родовых схваток. Как сообщает информационный портал Fox News, пациентка прибыла в больницу с жалобами на камни в почках.

Жительница округа Портидж, штат Огайо, неожиданно почувствовала резкую боль в животе. Опфер вызвала скорую помощь, прибывшие к ней медики предположили, что она страдает от камней в почках. 22-летнюю американку доставили в больницу и отправили на ультразвуковое исследование. Доктора не обнаружили в ее почках камни, зато увидели, что она находится на позднем сроке беременности, и у нее уже начались схватки.

У Опфер резко поднялось артериальное давление, и врачи заявили ей, что у нее преэклампсия — приступ, при котором давление поднимается так высоко, что угрожает жизни матери и ребенка. «Они сказали мне, что, если бы я вызвала скорую позже, я бы умерла», — призналась американка. Ее направили на экстренное кесарево сечение.

Через полчаса на свет появился мальчик по имени Оливер.

Опфер не знала о беременности: у нее и раньше был нерегулярный менструальный цикл, а набор веса она объясняла себе неправильным питанием и сидячим образом жизни. Один раз американка даже использовала тест на беременность, но он показал отрицательный результат.

Доктор Кайрин Данстон (Kyrin Dunston) добавила, что случаи, подобные истории Опфер, случаются не так уж редко. «Все зависит от строения костей тела: таз и грудная клетка могут могут быть такой формы, что матка может увеличиваться в размерах и оставаться незаметной», — объяснила она.

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