Женщина узнала о беременности во время родов

Пожарные американского города Медфорд, штат Орегон, рассказали о женщине, которая узнала о беременности во время родов. Об этом сообщается в официальном аккаунте пожарной части в Facebook.

В среду, 3 марта, команда спасателей приняла экстренный вызов от неизвестной роженицы. Работники ближайшей пожарной части Ladder 2 отправились на помощь. На пороге дома они обнаружили женщину с новорожденной девочкой на руках и полицейского, приехавшего чуть раньше. Тот успел обернуть ребенка в одеяло.

Пожарные обрезали малышу пуповину и дали ему подышать через ингалятор. Вскоре к дому женщины подъехали сотрудники скорой помощи и доставили ее и младенца в больницу.

«Новоиспеченная мать не имела ни малейшего понятия о своей беременности», — подытожили представители Medford Firefighters Local 1032.

Пользователи сети принялись комментировать произошедшее. «Позвольте задать вопрос той женщине. Как можно не знать о своей беременности на девятом месяце?» — удивлялись одни. «Не имела ни малейшего понятия о своей беременности?» — поражались другие.

В начале марта стало известно об американке Эллисон Опфер (Allyson Opfer), которая узнала о своей беременности лишь во время родовых схваток. Пациентка прибыла в больницу с жалобами на камни в почках. Ее отправили на ультразвуковое исследование, однако камней не обнаружили. Зато врачи выяснили, что Опфер находилась на позднем сроке беременности, и у нее уже начались схватки.

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