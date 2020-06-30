Женщина не заметила собственной беременности и внезапно родила

Жительница американского города Де-Мойн, штат Айова, не замечала, что ждет ребенка, пока не начались роды. Об этом сообщает KETV.

Джина Добриент (Gina Dobrient) утверждает, что не подозревала о беременности, а недомогание списывала на больную спину. «В прошлом у меня бывали проблемы со спиной, — объясняет она. — Я просто думала, что у меня со спиной много проблем».

Перед родами женщина почувствовала головокружение и тошноту. Когда отошли воды, она поняла, что сейчас родит, и сказала мужу немедленно везти ее в больницу. Но было поздно: ребенок появился на свет в машине.

Представительница больницы Кэти Гетц (Kathy Goetz) отметила, что случаи, при которых женщина не знает о своей беременности, редки, но все же встречаются. «Потрясающе, что все прошло так гладко и с таким отличным результатом», — добавила она.

В 2019 году сообщалось, что жительница Лондона приняла роды у самой себя. Женщина не знала о беременности: все девять месяцев она работала официанткой, иногда по 14 часов в день, пила и курила.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!