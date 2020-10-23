Не знавшая о беременности девушка пила, курила и родила здорового ребенка

Жительница английского графства Лестершир узнала о своей беременности, когда роды уже начались. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Поначалу 23-летняя Холли Хентон (Holly Henton) приняла родовые схватки за боль при менструации, однако ее самочувствие продолжало ухудшаться. Когда она упала в обморок, ее мать вызвала скорую. В больнице медики сообщили потрясенной девушке, что она рожает, и тут же отвезли в операционную для кесарева сечения. Новорожденный мальчик весом 3572 грамма получил имя Тео.

Как выяснилось, Хентон была беременна 41 неделю и все это время ничего не замечала. «У меня по-прежнему были месячные, ничего необычного не происходило, — объясняет она. — После Рождества я немного располнела, но не до такой степени, чтобы казалось, что я жду ребенка». Поскольку девушка не знала о беременности, она вела нездоровый образ жизни: курила, пила по семь чашек кофе в день, а по выходным пьянствовала с друзьями. «Я бы ничего этого не делала, если бы знала, но, к счастью, Тео родился совершенно здоровым», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уиган, графство Большой Манчестер, не знала, что ждет ребенка, пока у нее внезапно не начались роды. 28-летняя Таша Дэвис не заметила у себя ни одного признака беременности. Ее не тошнило по утрам, месячные не прерывались, а в прибавленном весе она винила карантин.