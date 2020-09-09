Женщина узнала о своей беременности и через два дня родила здорового сына

Жительница города Тилликолтри, Шотландия, узнала о своей беременности за несколько дней до родов. Об этом сообщает местная газета Daily Record.

30-летняя Стейси Стивенсон (Stacey Stevenson) утверждает, что не страдала от распространенных симптомов беременности, а лишние три килограмма списывала на переедания во время карантина. Она решила сдать тест, только когда у нее начали отекать ноги и подниматься кровяное давление. Оказалось, что она ждет второго ребенка.

11 июля, через два дня после неожиданного известия, у Стивенсон отошли воды. Она тут же вызвала бригаду скорой помощи, чтобы добраться до больницы. Поскольку роды проходили быстро, ребенок, которого назвали Каллумом, появился на свет в пути. При рождении мальчик весил 3,4 килограмма и был здоров.

По словам Стивенсон, ее семилетний сын Робби очень удивился, когда узнал о появлении брата. «Каллуму уже два месяца, и мы наконец-то оправились от пережитого шока. Он невероятный ребенок», — говорит шотландка.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уиган, графство Большой Манчестер, не знала, что ждет ребенка, пока у нее внезапно не начались роды. 28-летняя Таша Дэвис не заметила у себя ни одного признака беременности. Ее не тошнило по утрам, месячные не прерывались, а в прибавленном весе она винила карантин.