Женщина оказалась в реанимации и узнала о своей беременности на восьмом месяце

В Италии 21-летняя женщина обратилась к врачу с жалобой на отеки ног, оказалась в реанимации и узнала, что она беременна уже восемь месяцев. Историю пациентки рассказал пользователь Twitter @vonde_monadis, работающий в местной больнице врачом-радиологом.

Итальянка заметила, что ее стопы отекают, и обратилась к терапевту. Ее отправили на обследования, однако неожиданно самочувствие пациентки резко ухудшилось. Она внезапно потеряла сознание, у нее начались судороги, а температура тела упала до 36,1 градуса по Цельсию.

Пациентку поместили на ИВЛ и экстренно доставили на вертолете в больницу, где работает автор треда. Врачи попытались выяснить, в чем причина недуга итальянки, зная только то, что она, по словам матери, принимает противозачаточные таблетки. В ходе обследований медики поняли, что пациентка находится на поздних сроках беременности, и у нее произошел приступ эклампсии — смертельно опасного осложнения, возникающего во время беременности, родов и в послеродовой период.

В итоге пациентку стабилизировали и родоразрешили. Как только она пришла в себя, выяснилось, что она не знала о беременности. Итальянка все еще находится под присмотром врачей, а ее ребенок — в неонатальной интенсивной терапии. Автор серии постов надеется, что и новорожденный, и его мать благополучно выпишутся из больницы.

Ранее сообщалось, что 31-летняя британка родила ребенка после семикилометрового забега. Женщина не знала о беременности и была шокирована, когда у нее начались роды.

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