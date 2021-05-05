В России 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах своих братьев

В городе Краснотурьинск Свердловской области 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах двух своих братьев и приятеля. Об этом сообщило издание E1.RU со ссылкой на местных жителей.

По данным издания, подростки заманили девочку в лесной массив в районе Подсобного хозяйства, после чего один из них изнасиловал ее. В правоохранительных органах уточнили, что 23 апреля дети оказались в лесу под предлогом разжигания костра. На данный момент школьник находится дома, под домашним арестом. Издание уточняет, что уголовная ответственность ему не грозит в силу возраста.

В лесу старший из братьев повалил девочку на землю, раздел и совершил изнасилование на глазах у остальных. После этого она пришла на работу к матери и все рассказала, ребенка отвезли в больницу. Соседи описали девочку как спокойную и доверчивую. Они уточнили, что мать ребенка развелась, вместо отца у нее отчим.

Про семью братьев известно, что ранее на учете они не состояли. Семья бедная, их 39-летняя мать работает дояркой в Богословском совхозе, воспитывает их одна. Вместе с приятелем они учатся в школе №10.



